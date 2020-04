Streit mit Hundehalter

Ein 66-jähriger Lichtenfelser befand sich am frühen Dienstagnachmittag im Hof seines Anwesens in der Bamberger Straße. Ein zunächst unbekannter Mann befand sich auf den Weg in den Garten des dortigen Mehrfamilienhauses. Der Mann sprach den Hundehalter an, dass der Hund es lassen solle, seine Notdurft im Garten zu verrichten. Daraufhin wurde der Mann aggressiv, packte den 66-Jährigen und warf ihn zu Boden. Hierbei wurde der Geschädigte leicht verletzt. Anschließend stieg der Hundehalter bei einer 37-jährigen Frau ins Auto und beide fuhren in unbekannte Richtung davon. Am Abend meldete sich der Geschädigte bei der Polizeiinspektion Lichtenfels und teilte mit, dass der unbekannte Mann wieder vor Ort sei. Die Personalien des Mannes konnten daraufhin von den Polizeibeamten festgestellt werden. Er wurde ermahnt, weitere Handlungen zum Nachteil des Geschädigten zu unterlassen.