Streit mit der Frau offenbart Drogenkonsum

Zwei Fälle von Trunkenheit beschäftigten die Polizei in Haßfurt, wie sie berichtet: Nach einem Familienstreit machte sich ein Mann am Freitag angetrunken auf den Weg - und das setzte die Polizei in Gang. Stark erregt hatte sich ein Autofahrer am späten Freitagnachmittag in Wonfurt. Seine Wut war entstanden, als er mit seiner Ehefrau in Streit geriet. Anschließend fuhr der Familienvater zu einer Verwandten, wo er dann von einer Polizeistreife aufgesucht wurde. Die Beamten stellten bei der Inaugenscheinnahme eine deutliche Alkoholisierung und Hinweise auf Drogenkonsum fest, so dass sich der Mann einer Blutprobe unterziehen musste. Der Führerschein dürfte damit erst einmal weg sein.

Um den Delikt Trunkenheit im Verkehr drehte es auch auch in Königsberg am Sonntag kurz nach Mitternacht. Da wurde der 26-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass er Alkohol getrunken hatte. Ein Test am Alkomaten ergab 1,18 Promille. Aufgrund des Atemalkoholwertes wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. red