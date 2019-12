Streit in Unterkunft artet aus

Am Mittwochabend kurz nach 20 Uhr wurde die Polizei über einen Streit in der Asylbewerberunterkunft im Erlenweg informiert. Beim Eintreffen der Streifen stellte sich heraus, dass zwei Männer im Alter von 24 und 26 Jahren in Streit geraten waren, in dessen Verlauf der 26-Jährige seinen Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht schlug. Dieser ergriff daraufhin eine Bierflasche und schlug sie dem Angreifer gegen den Kopf. Ein 52-Jähriger nutzte die Gelegenheit und entwendete die Jacke des Schlägers. Bei der Auseinandersetzung wurde der 26-jährige Täter leicht verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Halter entsteht Schaden von 1500 Euro Vermutlich ein Lkw-Fahrer hat zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 9.45 Uhr, in der Nürnberger Straße einen blauen Dacia Sandero an der linken Fahrzeugseite angefahren und Sachschaden von etwa 1500 Euro angerichtet. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Anstoß in unbekannte Richtung. Autofahrer

demoliert Leitbake Am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr fuhr ein bislang noch unbekannter Autofahrer in der Hallstadter Straße gegen eine dort in der Fahrbahnmitte aufgestellte Leitbake. Diese knickte oberhalb des Standfußes ab und blieb mitten auf der Fahrbahn liegen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. Verursacher macht sich aus dem Staub In der Geyerswörth-Tiefgarage wurde zwischen Dienstagabend, 18.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 8.30 Uhr, die hintere rechte Beifahrertüre eines grauen VW Tiguan angefahren. Der unbekannte Unfallverursacher hinterließ an dem Pkw Sachschaden von etwa 150 Euro und machte sich anschließend aus dem Staub. pol