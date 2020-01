Streit in der Silvesternacht endete mit Messerstichen

Ein 28-jähriger Mann erlitt in der Silvesternacht in Buttenheim schwere Verletzungen durch mehrere Messerstiche. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt in diesem Zusammenhang wegen eines versuchten Tötungsdelikts und sucht nun nach Zeugen des Vorfalls, insbesondere nach einem Taxifahrer, der den Verletzten am Mittwochmorgen von einer privaten Feier in Gunzendorf nach Hause gefahren haben soll.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Bamberg befand sich der 28-Jährige in der Nacht zum Mittwoch auf einer privaten Silvesterfeier im Bereich des Sportgeländes in Gunzendorf. In den frühen Morgenstunden des 1. Januar kam es zu einem Streit unter den Partygästen, der dazu führte, dass ein bislang unbekannter Täter dem jungen Mann mehrere Messerstiche versetzte.

Der Verletzte begab sich trotz seiner schwerwiegenden Verletzungen zwischen 5 Uhr und 6.30 Uhr selbst auf den Heimweg. Hierzu nutzte er nach eigenen Angaben ein Taxi, das ihn von Gunzendorf nach Unterstürmig im Markt Eggolsheim fuhr.

Bei seiner Ankunft zu Hause brach der Mann zusammen. Angehörige verständigten den Rettungsdienst, der ihn in ein Krankenhaus brachte. Inzwischen ist der Zustand des 28-Jährigen stabil. Hinweise erbittet die Kripo Bamberg unter Tel. 0951/9129-491. pol