Streit in der Obdachlosenunterkunft

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren alkoholisierten Bewohnern der Unterkunft in der Peter-Heil-Straße kam es in der Nacht zum Donnerstag. Was der genaue Grund für den Streit war, konnte nicht abschließend geklärt werden. Da ein 40-Jähriger weitere Straftaten ankündigte, wurde er in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in der Zelle. pol