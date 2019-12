Streit eskaliert

Am Samstagabend kam es in der Saarstraße in Lichtenfels zu einem handfesten Streit zwischen einem ehemaligen Pärchen. Im Verlauf des Streits packte der Mann seine Ex-Lebensgefährtin am Hals und beschimpfte sie als "Schlampe". Einem Mann, der dazwischen gehen wollte, biss der Täter in den Finger und schlug ihm ins Gesicht. Anschließend setzte sich dieser Mann seinerseits mit einem Faustschlag zur Wehr. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzungsdelikten. pol