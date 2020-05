Streit eskaliert in der Schney

Die Lichtenfelser Polizei wurde am Mittwochabend zu einer Streitigkeit in die Von-Schaumberg-Straße gerufen. Die 37-jährige Mitteilerin hatte Probleme mit ihrem 29-jährigen Freund und wollte, dass er die gemeinsame Wohnung verlässt. Er wurde zusehends aggressiver ihr gegenüber und drohte letztendlich damit, ihr ein Messer in den Rücken rammen zu wollen, bevor die Polizei ihn aus der Wohnung abführt. Er wurde dabei auch kurz tätlich gegenüber der Frau, indem er ihr an den Hals fasste.Als die Streifen eintrafen, verhielt sich der Mann aggressiv gegenüber den Beamten. Sämtliche Versuche, die Situation zu entspannen, schlugen fehl. Als ihm letztendlich ein Platzverweis ausgesprochen wurde, ballte er seine Fäuste, beleidigte und bedrohte die Beamten. Nachdem er kurz danach versuchte, die Polizisten anzugreifen, musste er überwältigt und gefesselt werden. Danach durfte er den restlichen Abend in einer Zelle der Polizei Lichtenfels verbringen. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von drei Promille.