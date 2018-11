Streit endete mit Handgreiflichkeiten

In der St.-Josef-Straße in Steinwiesen kam es am Freitagabend gegen 21.45 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 23-Jährigen und einem 30 Jahre alten Mann. Der Jüngere suchte den 30-Jährigen zu Hause auf und forderte einige Sachen zurück. Da man sich nicht einigen konnte, kam es zu einer Rangelei zwischen den beiden, in deren Verlauf die Argumente handgreiflich ausgetauscht wurden. pol