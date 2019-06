Streit endet mit Stich in den Bauch

Mit einer Stichverletzung im Bauch endete am frühen Samstagmorgen ein Streit zwischen zwei Männern in einer Gaststätte. Der 42 Jahre alte Tatverdächtige muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Gegen 4.15 Uhr gerieten der 42-Jährige und ein 37 Jahre alter Mann in einer Gaststätte in der Straße "Am Bahnhof" in Streit. Unvermittelt stach der Ältere seinem Kontrahenten mit einem spitzen Gegenstand in den Bauch und flüchtete anschließend mit einem Fahrrad. Zeugen wählten daraufhin den Notruf. Mehrere Streifenbesatzungen fahndeten sogleich nach dem Täter. Die Beamten konnten die Identität des Mannes ermitteln und ihn wenig später an seinem Wohnort vorläufig festnehmen. Der 37-Jährige musste aufgrund der leichten Stichverletzung im Krankenhaus behandelt werden. pol