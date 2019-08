Die Polizeiinspektion Lichtenfels wurde am Mittwochabend zu einem Streit in die Bahnhofstraße gerufen. Hier trafen die Beamten auf einen 36-Jährigen und ein Pärchen, das augenscheinlich in einen Beziehungsstreit geraten war. Da sich der alkoholisierte 33-Jährige nicht beruhigen ließ, musste er in Gewahrsam genommen werden und durfte die Nacht in einer Zelle der Polizeiinspektion Lichtenfels verbringen.