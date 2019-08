Streit auf der Straße eskalierte

Am Mittwochmorgen kam es in der Unteren Kanalstraße in Baiersdorf zu einem lautstarken Streit zwischen einem Passanten und einem Autofahrer. Ein 41-jähriger Erlanger stellte sich einem 58-jährigen Nürnberger in den Weg, als dieser mit seinem BMW losfahren wollte. Der Passant flog über die Motorhaube des Autos, wurde aber nicht verletzt. Der genaue Ablauf konnte aufgrund der unterschiedlichen Aussagen noch nicht abschließend geklärt werden. Zeugen, die den Vorfall mitverfolgen konnten, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Erlangen-Land unter der Telefonnummer 09131/ 760-514 zu melden.