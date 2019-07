Streit auf der Straße endet mit Unfall

In der Oesdorfer Straße ist es am Donnerstag gegen 20.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der Radfahrer die Oesdorfer Straße, als ihn ein Autofahrer überholen wollte, der sich darüber aufregte, dass der Radfahrer zu weit in der Mitte fahren würde. Als das Auto den Radfahrer schließlich überholt hatte, sei dieser freihändig gefahren und habe den Autofahrer durch das Zeigen der gestreckten Mittelfinger beleidigt. Dieser wiederum bremste ab, um den Radfahrer zur Rede zu stellen. Der Radfahrer konnte nicht mehr ausweichen, musste ebenfalls stark abbremsen und sei daraufhin gestürzt. Dadurch verletzte er sich leicht und am Rad entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizei Höchstadt bittet eventuelle Zeugen des Vorfalls, sich unter Telefon 09193/63940 zu melden.