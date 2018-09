Streit auf der Kirchweih

Auf der Kirchweih in Wollbach kam es am Sonntag gegen 2.40 Uhr nachts zu verbalen Streitigkeiten. Nachdem sich jedoch weitere Personen einmischten, erhitzte sich der Streit und ein junger Mann wurde durch einen Schlag auf den Kopf verletzt. Dies meldete die Polizei. Der Mann erlitt eine zwei Zentimeter große Platzwunde und wurde in das Bad Kissinger Krankenhaus eingeliefert. Der "Schläger" konnte noch direkt auf dem Festgelände von der Polizei ausgemacht werden und gestand die Tat. pol