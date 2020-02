Streit auf Bahnhofsplatz endet mit Tritten gegen den Kopf

Mit Schlägen und Tritten gegen einen 29-Jährigen endete am Dienstagabend ein Streit auf dem Bahnhofsplatz in Coburg. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg erging am Mittwoch Haftbefehl gegen einen der zwei Tatverdächtigen. Das teilt das Polizeipräsidium Oberfranken mit.

Gegen 19.50 Uhr gerieten mehrere Personen im Bereich der Treppen auf dem Bahnhofsvorplatz aus noch ungeklärter Ursache in einen Streit. Zuerst schrien sie sich noch an. Zwischen drei jungen Männern eskalierte die Situation jedoch. Zwei Personen schlugen auf ihren Kontrahenten ein und flüchteten anschließend. Einer der beiden soll dem Mann auch gegen den Kopf getreten haben.

Nur leichte Verletzungen

Der 29-Jährige musste zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie sich inzwischen herausstellte, erlitt er lediglich leichte Verletzungen. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung, auch mit Unterstützung eines Diensthundes, nahmen Beamte der Polizei Coburg die beiden Tatverdächtigen noch am Dienstagabend in der Stadt fest.

Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei Coburg in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Coburg. Auf deren Antrag erging am Mittwoch Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen, der zugetreten haben soll. Grund dafür ist der Verdacht des versuchten Totschlags. Der Mann befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.

Zeugen gesucht

Die Polizei braucht die Hilfe der Bevölkerung. Zeugen, die am Dienstagabend gegen 19.50 Uhr die Auseinandersetzung auf dem Bahnhofsvorplatz beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 mit der Kriminalpolizei Coburg in Verbindung zu setzen. red