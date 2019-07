Streit artet völlig aus

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 24 bzw. 40 Jahren ist es am Montagabend in einer Wohnung in der Fürther Straße in Erlangen gekommen. Der Ältere aus Nürnberg hatte sein Erscheinen in der Wohnung des Jüngeren angekündigt. Der 24-Jährige war auf das Eintreffen seines Gegenspielers offensichtlich gut vorbereitet, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht, denn Glasflaschen, ein abgebrochener Besenstiel und mehrere Messer waren bereits bereitgelegt, um diese gegen den Mann aus Nürnberg einzusetzen.

Drei Männer greifen ein

Unmittelbar mit Betreten des Angekündigten kam es zu gegenseitigen Körperverletzungen der beiden Männer. Der Erlanger setzte hier auch die zurechtgelegten Gegenstände ein. Dem beherzten Eingreifen von drei anwesenden Männern in der Wohnung ist es schließlich zu verdanken, dass die Auseinandersetzung nicht völlig eskalierte. So entwaffneten sie unter anderem den 24-jährigen Haupttäter und setzten die beiden Männer bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen fest. Die Kontrahenten erlitten jeweils leichtere Verletzungen - eine ärztliche Versorgung war nicht nötig. Der Grund der Streitigkeit ist bislang nicht bekannt, übermäßiger Alkoholkonsum ist jedoch auszuschließen. Gegen die Landsleute aus dem Irak wird wegen verschiedenster Körperverletzungsdelikte ermittelt. pol