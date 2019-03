Streit an der Kasse endet mit Tätlichkeit

Am Mittwochvormittag gerieten zwei Männer an der Kasse eines Geschäfts in der Frohnlacher Straße in Streit. Ein bislang unbekannter Mann beleidigte einen 75-Jährigen. Dieser warf daraufhin dem Beleidiger eine volle Plastik-Getränkeflasche an den Kopf, teilt die Polizeiinspektion Neustadt mit. Der Unbekannte verließ danach das Geschäft. pol