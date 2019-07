Auf dem Marktplatz in Maßbach kam es am Montagabend, gegen 18.45 Uhr zu einer Streitigkeit zwischen einem 62-Jährigen und einem 15-Jährigen, weil der Jugendliche angeblich zu laut Musik hörte. Unbeteiligten Zeugen zufolge, war die Musik jedoch nicht zu laut, und während eines klärenden Gespräches gab der Mann zu, übers "Ziel hinaus geschossen" zu haben. Der Streit konnte geklärt werden, und anschließend war "die Welt" wieder in Ordnung. pol