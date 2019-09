Streifzug durch die Mainaue

Brigit Binzenhöfer und Manfred Husslein führen am Sonntag, 15.September, von 14 bis 16 Uhr auf einer Wanderung durch das Life-Natur-Projekt "Mainaue zwischen Haßfurt und Eltmann". Die Teilnehmer erkunden die vielfältige Pflanzenwelt im Bereich des Sichelsees und am Großen Wörth. Die Gebietsbetreuung wird vom Bayerischen Naturschutzfonds gefördert, Träger ist der Bund Naturschutz Bayern.Treffpunkt ist in Zeil am Elisabetha-Hofmann-Platz 15 (Straße am Nordende des Neubaugebietes zur Kleinen Wann), teilt das Umweltbildungszentrum Oberschleichach mit. red