Zu einem "Streifzug durch's Berlin der 1920er und 1930er Jahre" lädt das Seniorenzentrum Fränkische Schweiz am heutigen Donnerstag ein. Um 15 Uhr wird die gebürtige Berlinerin Roswitha Engel einen humorvollen Nachmittag mit Liedern und Texten rund um Kurt Tucholsky in der Einrichtung des Diakonischen Werkes Bamberg-Forchheim in der Bahnhofstraße 14 in Ebermannstadt gestalten. Der Eintritt ist frei, dazu gibe es Spezialitäten aus der Hauptstadt. red