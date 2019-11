Streiftouren durch ganz Oberfranken

Streiftouren durch Oberfranken - die haben viele Mitglieder des Foto-Amateur-Clubs Mainleus/Kulmbach zuhauf absolviert. Und davon beeindruckende Aufnahmen mitgebracht, die nicht nur altbekannte Motive zeigen. "Wir wollen auch die verborgene Seite der Region zeigen, die sich nicht jedem auf Anhieb erschließen", sagt Mike Schwalbach, der dem Verein vorsteht. Das Resultat ist beeindruckend.

Rund 200 Aufnahmen zählt das Gesamtwerk, und das in dem sehr hohen Qualitätsanspruch, wie ihn sich der FAC auf die Fahnen heftet. Mitgewirkt an dem Großprojekt haben Jutta Punken, Erika Motschenbach, Arantxa Iglesias, Barbara Meth, Margit Sablowski, Monika Matulle, Sigrid Wolf-Feix, Erwin Ponert, Klaus Rössner, Nick Sablowski, Rudi Pistor, Thomas Karger und Mike Schwalbach.

Die Aufnahmen aus den Themenbereichen Stadt, Land und Natur sind hauptsächlich in den Gebieten des Frankenwalds, des Fichtelgebirges und der Fränkischen Schweiz entstanden. Städte wie Coburg, Bamberg, Kulmbach, Bayreuth und Kronach und deren Landkreise finden sich auch in der Ausstellung. Die dritte Staffel der Fotoserie präsentiert der Verein bis zum 25. Januar im "Fritz". Vernissage ist am Samstag, 14. Dezember, um 11 Uhr. red