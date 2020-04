Streifenfrei

Eigentlich ein alltägliches Bild, wenn man beim Aufstehen früh am Morgen aus dem Fenster blickt: Es wird hell, die Sonne geht auf, blauer Himmel. Doch halt! Irgendwas ist dieser Tage anders als sonst? Nicht nur über Buchbach. Während sonst zahlreiche Kondensstreifen von Flugzeugen am Himmel zu sehen sind, sind diese derzeit komplett verschwunden. Es herrscht Ruhe am Firmament. Foto: Uwe Zipfel