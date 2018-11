Streifenbesatzung lässt sich nicht übertölpeln

Nicht übertölpeln ließ sich eine Streifenbesatzung der Polizei-Inspektion Kulmbach, als sie am Donnerstag um 20.40 Uhr am Zentralen Omnibusbahnhof eine Personengruppe kontrollierte. Bei der Ansprache der Gruppe durch die Polizeibeamten ließ eine der insgesamt sieben Personen einen Gegenstand fallen. Dieser wurde anschließend durch eine zweite Person mit dem Schuh verdeckt. Die eingesetzten Beamten beobachteten diesen Vorgang jedoch und stellten bei der Begutachtung des Gegenstandes fest, dass es sich um einen zusammengefalteten Flyer handelte, in dem Kräutermischungen aufbewahrt wurden. Die Beamten stellten die Betäubungsmittel sicher. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln. pol