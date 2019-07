Streifen und Sterne gucken

Kostenloses Open-Air-Kino an zehn Locations in der Region: Auch in diesem Jahr wird der beliebte Kinosommer wieder durch die Region touren. Feste Bestandteile im Coburger Land sind die Spielorte Ahorn, Bad Rodach, Lautertal, Neustadt, Untersiemau sowie Rödental.

In den benachbarten Landkreisen macht der Kinosommer ebenfalls Halt. So werden die blauen Clubsessel wieder in Lichtenfels, Burgkunstadt (Landkreis Lichtenfels), Nordhalben (Landkreis Kronach) sowie Sonneberg im benachbarten Thüringen aufgebaut.

An drei oder vier Abenden besteht die Möglichkeit, in gemütlicher Lounge-Atmosphäre Komödien wie etwa "100 Dinge" sowie die oscarprämierten Blockbuster "Bohemian Rhapsody" und "A Star is Born" unter freiem Himmel anzuschauen. Mit auf dem Programm stehen neben Klassikern wie "Forrest Gump" auch hochkarätige deutsche Spielfilme wie "Ballon", "Der Junge muss an die frische Luft" oder "Wackersdorf". Auch die kleinen Zuschauer können beispielsweise bei "Jim Knopf und der Lokomotivführer" ganz großes Kino erleben.

Die über 25 Quadratmeter große Leinwand bietet ein außergewöhnliches Kinoerlebnis in bester Digitalqualität. Für das echte Kino-Feeling sorgen Snacks und Getränke sowie die beliebten blauen Loungesessel. Die Gäste erwartet ein unvergessliches Popcorn-Kino mit erstklassigen Filmen, heißt es in einer Pressemitteilung. Einlass ist an jedem Spieltag ab 20 Uhr zu einem "Warm-up" mit Filmmusik und Snacks. Die Filme beginnen jeweils mit Einbruch der Dämmerung.

Dank aller teilnehmenden Kommunen und örtlicher Sponsoren ist der Eintritt an allen Veranstaltungsorten kostenfrei. "Wir, die Sparkasse Coburg-Lichtenfels, unterstützen von Anfang an als langjähriger Sponsorpartner dieses regionale Veranstaltungsformat im Raum Coburg/Lichtenfels und freuen uns über die dauerhaft positive Resonanz", so Rainer Engelhardt von der Sparkasse Coburg-Lichtenfels. In Nordhalben tritt die Sparkasse Kulmbach - Kronach als Sponsorpartner auf.

Das Kino unter Sternenhimmel wird bereits das achte Jahr in Folge in Zusammenarbeit mit Radio Eins veranstaltet. "Gestartet ist das Projekt an drei Standorten, dieses Jahr können sich Kinofreunde über zehn Spielorte in der Region freuen", zeigt sich Projektmanagerin Heidi Müller von der Coburg Stadt und Land aktiv GmbH erfreut. Infos auch auf www.fraenkischerkinosommer.de. red