Streifen überwachen Ausgangsbeschränkung

Täglich kontrolliert die Polizei im Landkreis Haßberge und darüber hinaus, ob die wegen der Coronakrise erlassenen Ausgangsbeschränkungen eingehalten werden oder nicht. Dazu gibt das Polizeipräsidium Unterfranken in Würzburg, das auch die übergeordnete Polizeibehörde für den Landkreis Haßberge ist, eine Übersicht über die Verstöße, ohne auf die Einzelfälle einzugehen: für die Region Main-Rhön (das sind die Landkreise Haßberge, Schweinfurt, Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld sowie die Stadt Schweinfurt) zuletzt zwischen 50 und 60 Verstöße täglich. Gegen die betroffenen Personen werden Verfahren eingeleitet. Je nach Schwere können das Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten sein. Für das Wochenende kündigt das Präsidium in ganz Unterfranken und damit auch im Kreis Haßberge verstärkte Kontrollen an. Die Polizei bittet: "Die Einhaltung der Rechtsverordnungen ist absolut notwendig, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Bitte bleiben Sie zu Hause! Das Verlassen der Wohnung ist nur beim Vorliegen triftiger Gründe erlaubt."