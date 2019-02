Streife bekommt Ladendieb zu fassen

Am Freitag um 13.15 Uhr entwendete ein Mann aus einem Bekleidungsgeschäft, Am Wasserwerk in Haßfurt einen Pack Socken (9,95 Euro). Er flüchtete zu Fuß in Richtung Bahnhofs. Bei der Fahndung trafen Streifenbeamte den Täter am Bahngleis stehend und auf den Zug wartend. Der Ladendieb wurde festgenommen. Nach Abschluss der Sachbearbeitung durfte der Mann gehen; er bekommt eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls.