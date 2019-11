Steppach 06.11.2019

Streichsextett in der St.-Erhard-Kirche

Ein besonderes Streichsextett spielt am Samstag, 9. November, um 19 Uhr in der evangelischen St.-Erhard-Kirche in Steppach. Diese außergewöhnliche Zusammensetzung einer Streichergruppe besteht aus sec...