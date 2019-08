In der Zeit von Mittwochmorgen bis Dienstagmorgen steckten unbekannte Täter ein Streichholz in den Zylinder eines Türschlosses an einem Anwesen in der Sandhofer Straße in Oberhaid. Durch diesen Streich entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 150 Euro. Wer hat zur besagten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise auf die Täter geben? Meldungen nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/ 9129-310, entgegen. pol