Streetsoccer-Turnier am Jugendtreff Ost

Am Samstag, 13. Juli, findet zum ersten Mal das Streetsoccer-Tunier der Bunten Liga am Jugendtreff Ost auf dem Gelände der Graf-Stauffenberg-Schulen statt. Gespielt wird in den Altersgruppen unter und über 14 Jahren. Check-In erfolgt ab 12 Uhr, Anstoß ist um 13 Uhr. Anmelden können sich Teams mit bis zu sechs Personen über Facebook (www.facebook.com/Bunte.Liga.Ba). Anmeldeschluss ist der 5. Juli (Startgebühr beträgt fünf Euro). Veranstalter ist die Innovative Sozialarbeit Bamberg in Kooperation mit Ja:ba. red