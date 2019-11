Streetfood kochen bei der VHS

Die Volkshochschule bietet mit "Streetfood at Home" einen Kochkurs, bei dem internationale Speisen, die man vielleicht normalerweise von Foodtrucks kauft, von den Teilnehmern selbst zubereitet werden - für jeden Kontinent ein typisches Gericht. Der Kurs findet am nächsten Mittwoch, 13. November, um 18 Uhr, in der VHS-Lehrküche statt. Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 09561/8825-0 oder online auf www.vhs-coburg.de möglich. red