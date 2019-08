Die Veranstaltung findet am Samstag und Sonntag des kommenden Wochenendes statt. Am Samstag, 24. August, beginnt das Streetfood-Festival in der Innenstadt um 11 Uhr und dauert bis 22.30 Uhr. Am Sonntag, 25. August, lassen sich an den Foodtrucks ab 11 Uhr diverse Spezialitäten genießen, darunter Burger, Barbecue, Pizza aber auch Insekten und vegetarische Gerichte. Das Festival in der Ludwig- und Von-Hessing-Straße endet am Sonntag um 20 Uhr. Neben der Kinderbetreuung gibt es Musik und Live-Unterhaltung. josch