Street-Food für Feinschmecker

Das Ausstellungsgelände im Forchheimer Süden (Hafenstraße) verwandelt sich am Sonntag, 23. September, bereits zum dritten Mal von 12 bis 19 Uhr in eine Schlemmermeile. Egal ob Food-Truck, Küchenchef oder passionierter Hobbykoch - jeder, der am Herd etwas Besonderes zu bieten hat, kommt beim Food-Truck-Festival zusammen. Die Vielfalt unterschiedlichster Esskulturen dieser Welt spiegelt sich in ihren Gerichten wieder: Von frischem Blunch (gefüllte Rollen) über Burritos, saftigen Burgern bis hin zu exotischen Gerichten ist alles vertreten. Jeder Truck hat seine Spezialität auch in einer kleinen Taste-/ Probiergröße zu einem Spezialpreis mit an Board. red