Strecken zum Genießen

Die 42. IVV-Wandertage - IVV steht für Internationaler Volkssportverband - der Wanderfreunde Weißenbrunn und Umgebung finden am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Juli, mit Start und Ziel in der Leßbachtalhalle statt. Vorsitzender Uwe Ossmann hat mit seinem Team zwei landschaftlich schöne Strecken ausgesucht, die auch vor allem bei der Kurzstrecke mit Kleinkindern und Kinderwagen zu begehen sind. Nordic Walker und Jogger sind ebenfalls willkommen.

Die Teilnehmer können wählen zwischen einer Fünf- oder Zehn-Kilometer-Route. Nach dem Start geht es bei der kürzeren Strecke den Reuthweg entlang nach Tennig. Dann läuft man in Richtung des ATSV-Thonberg-Sportgeländes nach Reuth. Weiter geht es über den Radweg nach Weißenbrunn zum Ziel.

Die Langstrecke führt nach Wildenberg und über den Steinbrunnen geht es in die Grün. Anschließend wandert man an der Schlottermühle vorbei und durch den Netzenbachgrund nach Weißenbrunn zum Ausgangspunkt zurück.

Die Startzeiten sind an beiden Tagen von 7 bis 12 Uhr. Zielschluss ist jeweils um 14 Uhr. An den beiden Tagen kann auch der "Permanente Weißenbrunner Leßbach-Rundwanderweg" durchwandert werden. Dieser ist in drei Strecken - fünf, 13 und 21 Kilometer - aufgeteilt. Normalerweise ist dabei Start und Ziel am Gasthaus "Zur Mühle" in Hummendorf. Am 13. und 14. Juli kann auch von der Festhalle gestartet werden, da diese am "Permanenten Wanderweg" liegt. dw