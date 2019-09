Strecke ist bestens präpariert

Am Sonntag findet das 1. Mountainbike-Rennen Coburger Land statt. Ausgetragen wird die Veranstaltung durch das Run and Bike-Team Coburg sowie dem WFC Neukirchen am Skilift in Neukirchen.

In den letzten Wochen wurde hinter den Kulissen eifrig an der Vorbereitung des Mountainbike-Rennens gearbeitet. Zuletzt stand die Vorbereitung und Pflege der Strecke auf dem Programm, um den Teilnehmern einen tadellosen Zustand und perfekte Bedingungen auf den beiden angebotenen Distanzen zu bieten. Angeboten werden eine kleine Runde mit 19 Kilometern sowie eine Langdistanz über 41 Kilometer, die auch mit dem E-Bike befahren werden kann. Für die Nachwuchs-Biker gibt es zudem drei verschiedene Kinderstrecken. Im Vorfeld der Veranstaltung wurden bereits 120 der 150 Startplätze vergeben. Für Kurzentschlossene besteht am Sonntag somit auch noch die Möglichkeit einer Nachmeldung. Aber auch ein anfeuerndes Publikum sowie Interessierte des Mountainbike-Sports sind willkommen.

Das Run and Bike-Team gibt vor Ort gerne Auskunft über die Vereinsaktivitäten rund um das Mountainbiken. Informationen zum 1. Mountainbike-Rennen Coburger Land gibt es auf der Internetseite www.runandbike-team.de. cl