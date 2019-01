Strategien für Landwirte

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürth veranstaltet am Donnerstag, 31. Januar, im Gasthaus "Rotes Ross", Marktplatz 5 in Eschenau, den alljährlichen Pflanzenbautag. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Die Schwerpunkte dieser Infoveranstaltung sind aktuelle Hinweise zum Pflanzenschutz im Getreidebau und Mais, heißt es in der Einladung. Thomas Ludwig von der Firma Yara berichtet über wirksame Düngestrategien in trockenen Jahren.

Ein weiteres Hauptthema steht auf dem Programm "Grünlandpflege - nach der Sommertrockenheit 2018". Alle Landwirte sind zum Pflanzenbautag eingeladen. red