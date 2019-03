Strassgürtel führt jetzt die Fußballer

Im sehr gut besuchten Sportheim des FC Burgkunstadt herrschte Aufbruchstimmung. Der Verein hat wieder einen kompletten Vorstand und mit Wolfgang Strassgürtel einen neuen Chef. Der neue Trainer Oliver Müller nahm die Spieler in die Pflicht und zeigte sich vom Konzept des FC überzeugt. Die finanzielle Lage ist nicht rosig, aber man konnte in den letzten Jahren Verbindlichkeiten abbauen.

Strassgürtel, bislang Zweiter Vorsitzender, war eingangs auf die sportliche Situation seit 2016 eingegangen und dankte Ralf Friedrich, der sich damals bereit erklärt hatte, die Mannschaft zu trainieren. Nach dem Abstieg in die Kreisklasse begann man mit dem Trainerteam Dießenbacher/Geldner den Neuanfang und schaffte sofort den Aufstieg. Die Vorrunde der aktuellen Saison verlief nicht nach den Vorstellungen von Strassgürtel. Er hatte oft das Gefühl, dass nicht jeder Spieler alles für den Erfolg gibt. Im November 2018 folgte dann die Trennung von Trainer Marco Dießenbacher.

Mit Oliver Müller hatte der Verein schnell einen Trainer gefunden, der den FC wieder hoffen lässt. Dieser stellte sich den Mitgliedern kurz vor. Ihn überzeugte das Konzept des Vereins, der verstärkt auf die eigene Jugend setzt.

Auch die zweite Mannschaft konnte seit 2016 einen erfolgreichen Weg beschreiten, führte Strassgürtel aus. Derzeit spielt die Reserve in der Kreisklasse. Sein Appell ging an die Spieler der zweiten, sich mehr am Training zu beteiligen und sich gegen den drohenden Abstieg zu wehren. "Hier ist noch längst nichts verloren und mit mehr Einsatz ist noch vieles möglich!"

Neben dem Sportbetrieb seien auch gesellschaftliche Aktivitäten im Verein wichtig. So gab es jedes Jahr einen Preisschafkopf und Johannisfeuer und man beteiligte sich am Weihnachtsmarkt. Neu geplant ist ein Sommernachtsfest.

Heiko Baier konnte von den Erfolgen und Aktivitäten der E-, F- und G-Jugend berichten. Besonders dankte er Strassgürtel für seine Unterstützung. Ebenso dankte Reinhard Raab-Straten dem 2.Vorsitzenden für dessen Unterstützung für die JFG. Hier führte Raab-Straten die einzelnen Altersklassen A bis D auf. Sein Dank galt hier besonders den anwesenden Trainern Max Stammberger (A-Jugend) und Sebastian Prehmus (B) für ihren Einsatz. Er hoffe, dass die gute Jugendarbeit weiter gute Früchte trägt.

Einen detaillierten Bericht legte Hauptkassier Herrmann Kolb vor. Sein Appell ging an die Mitglieder, sich bei der Beschaffung von Werbenden und Sponsoren zu beteiligen. Positiv stimmte ihm, dass seit 2015 auch Verbindlichkeiten abgebaut wurden.

Unter der Leitung von Reinhard Raab-Straten wurden dann die Neuwahlen durchgeführt. Sehr positiv für den Verein ist, dass die wichtigsten Posten wieder besetzt werden konnten und so auch ein Aufbruch zu spüren war. Als neuer Chef des FC Burgkunstadt wurde Wolfgang Strassgürtel gewählt: "Lasst uns gemeinsam für den FC Burgkunstadt arbeiten und gemeinsam positiv nach vorne schauen!" richtete der neue Vorsitzende einen Appell an die Mitglieder. Heiko Beier schlug vor, dass sich der neue Ausschuss über einen Familienbeitrag Gedanken machen solle.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: 1. Vorsitzender Wolfgang Strassgürtel, 2. Vorsitzender Christian Russ, 3. Vorsitzender Manfred Brunner, Geschäftsführer Rainer Schamel, Hauptkassier Hermann Kolb, Platzkassier Gerhard Düll, Jugendleiter Heiko Baier und Michael Schneider, Altligaleiter Hans Tremel, Kassenprüfer Achim Ruß und Frank Angermann, Ausschussmitglieder Michael Gahn, Johannes Bergmann, Holger Ramming, Bernd Deuerling, Thomas Nanz, Alexander Beck und Thiemo Beck. Gunther Czepera