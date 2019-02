Straßenverkehr

Umleitungen Die Staatsstraße 2289, Ortsdurchfahrt Zeitlofs, ist am Sonntag, 24. Februar, von 13.45 bis circa 15.30 Uhr, komplett gesperrt. Die Umleitung in Richtung Jossa/Gemünden erfolgt ab Staatsbad Bad Brückenau über Züntersbach - Schwarzenfels - Mottgers nach Altengronau. Die Umleitung in Richtung Bad Brückenau erfolgt über Altengronau - Mottgers - Schwarzenfels - Züntersbach. red