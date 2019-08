Aufgrund des Kirchweihbetriebs in Redwitz wird die Hauptstraße von der Einmündung Schulstraße bis Am Markt von der Hauptstraße bis zur Einmündung Am Berg/Kronacher Straße von Freitag, 30. August, 12 Uhr, bis Sonntag, 1. September, 18 Uhr, für den Verkehr gesperrt. Am Sonntag, 1. September, wird zudem wegen des Kirchweihmarktes von 7 bis 18 Uhr zudem die Ortsstraße Kronacher Straße von der Einmündung Gässla bis Am Markt für den Gesamtverkehr gesperrt. red