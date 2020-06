Straßensperrungen in Niederfüllbach

Die Gemeinde Niederfüllbach weist darauf hin, dass das Teilstück der Ortsstraße Parkstraße (zwischen den Abzweigungen Uferstraße und Steinbruchgasse sowie der Einmündung Simonsgasse) voraussichtlich ab dem 6. Juni für den Durchgangsverkehr wieder freigegeben wird. Nach der Verkehrsfreigabe dieses Teilstücks wird der Kreuzungsbereich Uferstraße/Parkstraße/Schloßstraße wegen Kanal- und Straßenbauarbeiten vom 8. Juni bis voraussichtlich 31. August für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt über die Ortsstraßen Bahnstraße, Simonsgasse, Parkstraße, Schloßstraße und Rother Straße oder umgekehrt. Der Anliegerverkehr ist in Absprache mit der Baufirma bis zur Baustelle möglich. Während der gesamten Bauzeit können die Bushaltestellen Niederfüllbach Uferstraße (ortseinwärts) und Niederfüllbach Mitte (beidseits) nicht mehr bedient werden. Es werden dafür Ersatzbushaltestellen an der Bahnstraße (Haltestelle für Uferstraße) und an der Parkstraße nach dem Kreuzungsbereich Simonsgasse - Birkenweg (beidseits für

Haltestellen Mitte) eingerichtet. Die Gemeinde bittet um Verständnis. red