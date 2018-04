Straßensperrungen in Altenkunstadt

Wegen wichtiger Arbeiten an der gemeindlichen Wasserleitung in Altenkunstadt werden die Ortsstraßen Max-Birner-Straße von Montag, 9., bis Dienstag, 10. April, und Galgenberg von Mittwoch, 11., bis Freitag, 13. April, in Teilbereichen für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Umleitungen sind ausgeschildert. Der Anliegerverkehr ist bis zur Baustelle zugelassen. red