Straßensperrungen für die Afrika-Kulturtage

Das Straßenverkehrsamt der Stadt Forchheim teilt mit, dass wegen der Ausrichtung der Afrika-Kulturtage vom 5. bis 7. Juli in der Innenstadt verschiedene Umleitungen, Parkverbote und Straßensperrungen ab Donnerstag, 4. Juli, 8 Uhr, bis Sonntag, 7. Juli, 24 Uhr in Kraft treten. Veranstaltungsort sind die Wall-, Kapellen- und die Sattlertorstraße sowie das Gelände der Kaiserpfalz. Zwischen Wallstraße (ab Eingang Erlebnismuseum Rote Mauer), Schulstraße und Anwesen Sattlertorstraße 38 wird der Bereich für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt. Der Verkehr zwischen Wallstraße und Sattlertorstraße wird über die Karolingerstraße umgeleitet. Der Zugang in die Hauptstraße ist über das Krottental weiterhin möglich. Im gesperrten Bereich der Sattlertor- und Kapellenstraße ist ab 4. Juli schon ab 0 Uhr bis 7. Juli, 24 Uhr, das Parken nicht erlaubt.