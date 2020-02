Straßensperrung wegen Bauarbeiten

Die Stadt Kronach teilt mit, dass am Montag, 24. Februar, Bauarbeiten in der Kronacher Johann-Nikolaus-Zitter-Straße beginnen. Dort haben sich auf Höhe der Anwesen mit den Hausnummern elf bis 17 starke Absetzungen im Fahrbahn- und Gehwegbereich gebildet, so dass sich bei Regenwetter regelmäßig große Pfützen bilden. Zur Behebung der Schäden ist eine halbseitige Sperrung der Straße während der voraussichtlich dreiwöchigen Dauer der etwa 15 000 Euro teuren Sanierungsmaßnahme erforderlich. Gleichzeitig gilt dann eine Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung stadtauswärts. Die Stadtbushaltestelle in der Zitterstraße bleibt dadurch anfahrbar. Stadteinwärts erfolgt die Umleitung über die Andreas-Limmer-Straße, den Kaulanger, die Friedhofsstraße, die Rodacher Straße und die Spitalbrücke. Die Umleitungsstrecke ist entsprechend ausgeschildert. Die Stadt bittet die Verkehrsteilnehmer um Beachtung der geänderten Verkehrsführung und um Verständnis für die Einschränkungen. red