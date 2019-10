Wegen der Verlegung der Asphaltdecke in der "Angerstaße" in Kipfendorf muss die Ortsdurchfahrt von Kipfendorf von Montag, 28. Oktober, bis Freitag, 1. November, komplett gesperrt werden. Die Angerstraße wird ab der Einmündung Schwarze Leite bis zum Ortsausgang in Richtung Rothenhof für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert und erfolgt über Thierach, Blumenrod, Spittelstein, Einberg und Rothenhof. red