Straßensperrung: Verkehrssicherung an der Ortsverbindungsstraße

Entlang der Ortsverbindungsstraße zwischen Nickersfelden und Roth a. d. Saale führt die Waldkörperschaft Nickersfelden in Zusammenarbeit mit einem Forstdienstleister und der Forstbetriebsgemeinschaft Fränkische Rhön und Grabfeld w.V. (FBG) von Montag, 16., bis Samstag, 21. April, Verkehrssicherungsmaßnahmen mit Baumfällungen durch. Bis zum Abschluss der Maßnahme muss die betroffene Straße gesperrt werden.

Im Zuge der regelmäßig durchgeführten Verkehrssicherungsbegänge durch die FBG im Wald der Waldkörperschaft Nickersfelden wurde festgestellt, dass im Bereich der Straße aus Verkehrssicherungsgründen Bäume gefällt werden müssen. Mit dieser Maßnahme sollen Situationen entschärft werden, die den Straßenverkehr gefährden. Gleichzeitig wird der Wald unter- und oberhalb der Straße durchforstet. Die Holzerntearbeiten werden am Montag, 16. April, beginnen und mindestens sechs Tage andauern. In dieser Zeit ist die Straße voll gesperrt.



Baumfällungen

Wie Revierleiterin Insa Forstreuter von der FBG mitteilt, sind die Baumfällungen entlang der Ortsverbindungsstraße mit dem Markt Bad Bocklet abgestimmt. Der Bauhof unterstützt die Waldkörperschaft bei der ordnungsgemäßen Absperrung der Straße. Die Forstbetriebsgemeinschaft und die Waldkörperschaft bitten die betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die zeitlich begrenzte Sperrung der betroffenen Straße. red