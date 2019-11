Straßensperrung macht (Wander-)Weg frei

Zwar ist die Zufahrt nach Görau über Neudorf aufgrund von Straßenbaumaßnahmen derzeit gesperrt, allerdings nur an den Werktagen. Wer sich aber etwas mehr Zeit nimmt und beispielsweise von Niesten aus durch den Buchenwald nach Görau wandert, wird von einem farbenfrohen Herbstwald begleitet. Anschließend lohnt es sich, in Görau Einkehr zu halten, denn hier wird bekanntlich an diesem Wochenende die "Herbstkirchweih" gefeiert. Foto: Dieter Radziej