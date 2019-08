Straßensperrung in Neuses ab Donnerstag

Die Dorfgemeinschaft von Neuses am Main weist darauf hin, dass aufgrund des bevorstehenden Kirchweihfests ein Teilstück der "Alten Schmiede" von der Einmündung in die Kurzmainzer Straße bis zum Abzweig "Unterer Flur" von Donnerstag, 8. August, 18 Uhr, bis Sonntag, 11. August, 12 Uhr, für den Durchgangsverkehr gesperrt ist. Die Einfahrt nach Neuses kann über die Kurmainzer Straße erfolgten, für die Ausfahrt sollte die Ortsstraße Untere Flur genommen werden. Zu den Aufbauarbeiten für die Kerwa treffen sich die Mitglieder der Dorfgemeinschaft von Neuses am Donnerstag, 8. August, um 18 Uhr auf dem Dorfplatz. dr