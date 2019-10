Straßensperrung in Knetzgau

Wegen Straßenbauarbeiten in der Hainerter Straße in Knetzgau ist ab Montag, 7. Oktober, der Durchgangsverkehr erheblich eingeschränkt. Darauf weist die Gemeinde hin. Vom 7.bis 11. Oktober wird die Fahrbahn abgefräst und Schäden im Unterbau behoben. Anschließend ab Montag. 14. Oktober, folgt eine abschnittsweise Vollsperrung der Hainerter Straße, so dass kein Durchgangsverkehr von Knetzgau nach Hainert mehr möglich ist; es wird über Westheim umgeleitet. Die Anwohner nördlich der Hainerter Straße müssen über die Schultheißstraße Richtung Bernhauser Straße fahren und die Anwohner südlich der Hainerter Straße können nur von der Siebener- und Frankenstraße über die Leipoldstraße ausfahren. Zeitweise muss abschnittsweise voll gesperrt werden, so dass die Anwohner gebeten werden, im Zeitraum 14. bis 18. Oktober ihre Fahrzeuge außerhalb des Baustellenbereichs abzustellen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Garagen- und Grundstückszufahrten täglich anfahrbar sind. red