Die Herzogenauracher Straße in Frauenaurach ist von Montag, 22. Juli, bis Freitag, 26. Juli, im Bereich zwischen Karl-May- und Pappenheimer Straße gesperrt (westlicher Ortsausgang). In diesem Abschnitt, so informiert das Referat für Planen und Bauen, werden von der Abteilung Stadtgrün Sturmschäden beseitigt. red