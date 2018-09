Straßensperrung Am Sportzentrum

Arkadius Guzy Im Zuge des Ausbaus der Friedhofstraße wird auch der Fahrbahnbelag im Zufahrtsbereich zum B-287-Anschluss Hammelburg-Mitte erneuert. Das führt zu Verkehrseinschränkungen.

Die Arbeiten sollen am Sonntag, 9. September, ab 6 Uhr stattfinden. "Für die Maßnahme zur Deckenerneuerung wird der Anschlussast Mitte bis über die Anbindung der Friedhofstraße hinaus für den öffentlichen Verkehr voll gesperrt", heißt es in einer Mitteilung der Stadt Hammelburg.

Die Zufahrten zu den Wohngebieten in der Adolf-Kolping-Straße und der Adalbert-Stifter-Straße sind demnach nur über die Kissinger Straße und die Von-der-Tann-Straße möglich. Das gelte ebenfalls für das Sportzentrum mit dem Saaletalbad. Gäste des Heinrich-Köppler-Hauses können laut der Mitteilung die Parkplätze des Schwimmbades nutzen.

Die Bauarbeiten finden aus verkehrstechnischen Gründen an einem Sonntag statt. So wird unter anderem der Geschäftsbetrieb der Einkaufsmärkte Am Sportzentrum nicht gestört. Die Vollsperrung wird am Montag, 10. September, um 6 Uhr wieder aufgehoben und der Streckenabschnitt für den Verkehr freigegeben, heißt es in der Mitteilung.

Als Vorbereitung für die Erneuerung des Fahrbahnbelags muss der alte Asphalt zuvor abgefräst werden. Das soll am kommenden Donnerstag passieren, wie Peter Kreß vom Tiefbauamt auf Nachfrage erklärte. Eine Sperrung ist dafür nicht vorgesehen. Die Verkehrsteilnehmer müssen allerdings mit Behinderungen rechnen.