Straßensperren im Stadtgebiet

Bezüglich der Baumaßnahmen im Stadtgebiet Münnerstadt, so die Stadtverwaltung, sind folgende Straßensperrungen nötig: Kleinwenkheim-Fridritt, Vollsperrung in der 24. und 25. Kalenderwoche, halbseitige Sperrung in der 26. Kalenderwoche. Talweg Münnerstadt und Kreuzung Windheim, Vollsperrung in der 24. und 25. Kalenderwoche, halbseitige Sperrung in der 26. Kalenderwoche. Beginn Burghausen /Sportheim/Feuerwehr in der 24. Kalenderwoche, Asphalt-Einbau Freitag 28. Juni, Restarbeiten 1. bis 3. Juli, die Zufahrt zur Feuerwehr ist gewährleistet. Beginn Vorarbeiten Schindbergstraße, halbseitige Sperrung, ab 27. Kalenderwoche. sek