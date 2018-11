Straßensperre wegen Radwegbau

Straßensperrungen bedingt durch den Radwegebau sind vom Donnerstag, 22. bis Dienstag, 27. November, an der Einfahrt Wildflecken West und an der Eckartsrother Straße im Ortsteil Oberbach vorgesehen. Am Kirchberg in Wildflecken ist die Sperrung vom 26. bis 29. November und an der Einfahrt Wildflecken Mitte Zufahrt Bahnhofstraße vom 27. bis 29. November geplant. sek